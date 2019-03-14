Son Dakika Haberleri: İDDMİB’in 2019 hedefi 10 milyar dolar

İDDMİB’in 2019 hedefi 10 milyar dolar

38 dakika önce

Geçtiğimiz yılı yüzde 18,8'lik artış ve 8,2 milyar dolar ihracatla tamamlayan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2019 için hedefini 10 milyar dolar olarak belirledi.

İDDMİB’in 2019 hedefi 10 milyar dolar, System.String[]
Geçtiğimiz yılı yüzde 18,8'lik artış ve 8,2 milyar dolar ihracatla tamamlayan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2019 için hedefini 10 milyar dolar olarak belirledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:20 

İstanbul, Ekonomi
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