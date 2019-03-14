İDDMİB’in 2019 hedefi 10 milyar dolar

Geçtiğimiz yılı yüzde 18,8'lik artış ve 8,2 milyar dolar ihracatla tamamlayan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2019 için hedefini 10 milyar dolar olarak belirledi.

Geçtiğimiz yılı yüzde 18,8'lik artış ve 8,2 milyar dolar ihracatla tamamlayan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2019 için hedefini 10 milyar dolar olarak belirledi.

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