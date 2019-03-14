İddmib'in 2019 Hedefi 10 Milyar Dolar

Geçen yılı yüzde 18,8'lik artış ve 8,2 milyar dolar ihracatla tamamlayan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 2019 için hedefini 10 milyar dolar olarak belirledi.

Geçen yılı yüzde 18,8'lik artış ve 8,2 milyar dolar ihracatla tamamlayan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 2019 için hedefini 10 milyar dolar olarak belirledi. Kendilerine yeni pazarları hedef olarak belirlediklerini söyleyen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Hindistan, Meksika, Çin ve Rusya'nın yanında ABD ve Afrika'ya da özel bir önem vereceklerini belirtti. Afrika'da yeni bir hayatın kurulduğunu ve Türk ihracatçı olarak bu pazarda mutlaka yer almaları gerektiğine işaret eden Öztiryaki, "Afrika'da kaliteli ürünleri değerine satan bir algımız var. Bölgedeki algımızı değerlendirip Nijerya'dan Kenya'ya uzanan Doğu-Batı aksında büyümeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



Alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, bağlantı elemanları kilitler ve el aletleri, döküm, kaynak ve ambalaj olmak üzere 9 ayrı alt sektörün çatı birliği konumunda olan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), geçen yılı yüzde 18,8'lik artış ve 8,2 milyar dolar ihracatla tamamladı.



Türkiye ekonomisini büyütmenin en önemli yolunun ihracat olduğunu ve her firmanın ürettiğinin en az yarısını ihraç etmesi gerektiğini belirten İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektör olarak bu yılki hedeflerini 10 milyar dolar olarak belirlediklerini kaydetti.



"Afrika'da yeni bir senaryo yazılıyor"



Sektörün en önemli ihracat pazarının Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu ve en çok ihracatın Almanya'ya yapıldığını söyleyen Öztiryaki, önümüzdeki dönemde mevcut pazarları güçlendirip aynı zamanda da yeni pazarlara yöneleceklerini belirtti.



Ticaret Bakanlığı'nın hedef olarak gösterdiği Hindistan, Meksika, Çin ve Rusya'nın yanında Afrika pazarına özel bir önem vereceklerini anlatan Öztiryaki şöyle devam etti: "Afrika'da yeni bir senaryo yazılıyor, yeni bir hayat oluşuyor. Zaman geçtikçe herkes o bölgeyi konuşacak. Biz şu anda kaliteli ürünleri değerinde fiyata satan bir ülke konumundayız. Afrika'nın kaynaklarını ucuza alıp onlara ürünleri pahalı satan diğer ülkeler gibi değiliz. Afrika'da mevcut durumda operasyonlarımız ufak olsa da oransal olarak hızla büyüyor. Eskiden bölgede sadece Kuzey-Güney hattında ticaret yaparken, artık Nijerya'dan Kenya'ya uzanan Doğu-Batı hattında yer almayı ve Afrika'yı Türk ürünleri ile buluşturmayı hedefliyoruz. Çin başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin de etkili olduğu bu pazarda yerimizi bir an önce almamız gerekiyor".



"ABD pazarında fırsat var"



ABD pazarının da son derece önemli bir pazar olduğuna işaret eden Öztiryaki, özellikle Çin'le başlayan ticaret savaşları sonrasında ciddi bir fırsat oluştuğunu ve Türkiye'ye kapı açıldığını kaydetti. ABD'nin mutfak pazarının en büyük ülkesi olduğuna işaret eden Öztiryaki, önce endüstriyel mutfak ürünleri ile başlayıp arkasından diğer alt sektörlerle ABD pazarındaki etkinliklerini artıracaklarını söyledi.



Öztiryaki, "New York'ta, San Francisco'da, Chicago'da, Los Angeles'ta ve Miami'de Türk mutfak ürünleri ile Amerikalıları ve şefleri buluşturacak organizasyonlar yapacağız. Sosyal medyada etkili insanlarla iş birliği yapacağız, bloggerlar ile çalışacağız ve Türk ürünlerinin bilinirliğini artıracağız. Buna Türkiye'nin rol model projesi diyebiliriz" diye konuştu.



Sektörel ticaret elçileri projesi



İDDMİB olarak sektörel elçi oluşturmaya yönelik bir projeleri olduğunu ifade eden Öztiryaki, bu elçilerin dünyanın çeşitli yerlerindeki ticaret müşavirlerinin ve ataşelerinin yanlarında olabileceğini belirtti.



Bu kişilerin ülkelerdeki ticaret ataşeleri ile sektörler arasında birer köprü vazifesi yapmasını planladıklarını anlatan Öztiryaki, böylece hem ataşelerin yüklerinin hafifleyeceğini hem de sektörlerin kendi temsilcilerine kolaylıkla ulaşıp ilgili ülkedeki işleri büyütmelerine yardımcı olabileceğini söyledi.



Öztiryaki, "Bunu Ticaret Bakanımızla da konuştuk ve çok olumlu baktı. Eğer proje kabul edilirse mutfakla ilgili olarak Chicago'daki ticaret ataşemizin yanına bizden birini göndereceğiz. Bütçesini de biz karşılayacağız. Sektörlerin talep ettiği her ülkede bunu yapmayı düşünüyoruz. İlk sırada ABD ve Avrupa ülkeleri geliyor" ifadesini kullandı.



"Yabancı öğrenciler bizim uç beylerimiz olabilir"



Türkiye'deki yabancı öğrencilere yönelik olarak da önemli bir projeleri olduğunu anlatan Öztiryaki, ülkemizde 125 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlattı.



Bu öğrencilerin eğitimleri bittikten sonra ülkelerine döndüğünü kaydeden Öztiryaki, "Ancak biz onların Türkiye'deki firmalarımızda çalışarak ülkelerine döndüklerinde ülkemiz ve ürünlerimiz hakkında çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Bu öğrencilere mezun olduklarından itibaren minimum 2 senelik çalışma izni verilmesini talep ediyoruz. Böylece burada çalışan yabancı öğrenciler ülkelerine döndükten sonra bizim gönüllü elçilerimiz haline gelebilir, kendi ülkeleriyle aramızda sıcak ticari ilişkilerin gelişmesini sağlayabilirler. Dünya artık network'ler üzerinde dönüyor ve bizim de bu network'leri oluşturmamız gerekiyor. Türkiye'de çalışan yabancı öğrenciler gelecekte bizim firmalarımızın uç beyleri olabilirler" dedi.



İDDMİB olarak bu sene geçen yıl olduğu gibi sektörün en önemli fuarlarına milli katılım organizasyonları gerçekleştireceklerini anlatan Öztiryaki, ayrıca sektörel ticaret heyetleri ve Ur-Ge çalışmaları ile ihracatı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.



"Cari açığı azaltmanın bir yolu da ara mamülden geçiyor"



İhracatçı Birlikleri olarak temel hedefin Türkiye'nin ihracatının artırılması ve cari açığının azaltılması olduğunu belirten Öztiryaki, "İhracat artışı sağlamak için dünyanın birçok ülkesine fuar katılımları ve ticaret heyetleri düzenliyoruz, bununla beraber ülkemize alım heyetleri getiriyoruz. İhracat artışının yanında cari açığı azaltmanın diğer bir yolu ise özellikle üretimde girdi olarak kullanılan ara mamullerin ithalatının azaltılmasını sağlayacak önlemler almak" dedi.



İDDMİB olarak yakın zamanda ülkemizde üretilebilecek fakat halihazırda ithal edilmek zorunda kalınan ara mamullere ilişkin bir çalışma başlatıldığını kaydeden Öztiryaki, "Çalışma sonunda ihracatçılarımızın en çok ihraç ettiği 3 ürünün üretiminde kullandıkları ara mamuller belirlenecek. Söz konusu ara mamullerin Türkiye'de üretilip üretilmeyeceğine bakılacak. Halihazırda üretiliyorsa da üreten firmaların kapasite artırım olanakları değerlendirilecek" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımını Yapan İşçiler Metrelerce Yükseklikte Cambazları Aratmıyor

Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı

Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek

ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım