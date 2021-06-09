Üye Girişi
"İdeal bir hayat tarzına sahip olmanın da mutlak bir bedeli var" - Son Dakika

"İdeal bir hayat tarzına sahip olmanın da mutlak bir bedeli var"

09.06.2021 09:56

Sorunlara çözüm üretmenin girişimcilik ruhu açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Girişimci Mentoru Mert Aydıner, "Hepimizin aklında yaşamak istediği ideal bir hayat tarzı bulunuyor.

Sorunlara çözüm üretmenin girişimcilik ruhu açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Girişimci Mentoru Mert Aydıner, "Hepimizin aklında yaşamak istediği ideal bir hayat tarzı bulunuyor. Ancak bu standartlara sahip olmanın da mutlak bir bedeli var. O da, satış yapmaktır. Çünkü satış, insanların ne istediğini anlamak ve elinizdeki kaynaklarla da bunu yapmasına yardımcı olmaktır" dedi.

Girişimcilik Ekosistemi içinde Melek Yatırımcı Ağları ve Kuluçka Merkezlerinde uzun yıllardır Girişimci Mentorluğu yapan Mert Aydıner, mimarı olduğu Milyoner Mentor Projesi'nde girişimcilere değerli sermayeleri olan bilgilerini, tecrübelerini ve yeteneklerini dijital dünyada düzenli gelir oluşturan bir iş modeline nasıl dönüştüreceklerini öğrettiği belirtildi.

Çoklu gelir modeli

Ekonomik özgürlüğe kavuşmak için çoklu gelir modeli oluşturmanın önemine vurgu yapan Girişimci Mentoru Mert Aydıner, "Girişimciliği, tutkuyla bağlandığımız bir fikri insanların hayatını ve yaşayış şekillerini değiştirecek bir iş modeline dönüştürmek olarak tanımlayabiliriz. Burada önemli iki konu; girişimin 'ölçeklendirilebilir ve sürdürülebilir' olması. Tecrübelerimiz de gösteriyor ki 'hayalle gerçek arasındaki bağı kurabilen' girişimciler sundukları faydayı kazanca daha kolay dönüştürüyor ve pazardaki paylarını daha hızlı büyütüyor" dedi.

Aydıner, sözlerine şöyle devam etti: "Bu anlayıştan hareketle, eğer gelir havuzunuzu farklı gelir kaynaklarıyla beslemek istiyorsanız dijital platformlarda hayata geçirdiğiniz online iş modellerinin sayısını arttırmanız gerekiyor. Örneğin, bir Yönetim Danışmanı uzmanlığını o alanda yaşanan problemleri çözecek dijital ürünler (eğitim setleri, pod-cast, sesli kitaplar, e-kitaplar, hazır formlar, şablonlar, veri analizleri, raporlar, istatistikler) haline getirebilir, başka danışmanların da hizmetlerini sunduğu bir pazaryeri (market place) kurabilir veya kendisi de hizmetini online olarak yüz yüze verebilir".

Bu kapsamda oluşturdukları Milyoner Mentor Projesi hakkında bilgi veren Aydıner, "Bu harekete katılan kişilere milyoner girişimcilerin mentorlüğünde vizyoner bir girişimcinin zihin yapısına nasıl sahip olacaklarını, ellerindeki değeri dijital bir ürün ya da hizmet haline nasıl getireceklerini ve bunları hedef kitleleriyle buluşturarak gelirlerine nasıl süreklilik kazandıracaklarını öğretiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ne kadar satış, o kadar özgürlük"

Sorunlara çözüm üretmenin girişimcilik ruhu açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Aydıner, "Hepimizin aklında yaşamak istediği ideal bir hayat tarzı bulunuyor. Ancak bu standartlara sahip olmanın da mutlak bir bedeli var. O da, satış yapmaktır. Çünkü satış, insanların ne istediğini anlamak ve elinizdeki kaynaklarla da bunu yapmasına yardımcı olmaktır. Bu bağlamda, nasıl bir hayat yaşayacağınızı şu üç kriter belirler; Ne kadar büyük ve acil bir problem çözüyorsunuz? Ne kadar fazla insanın problemini çözüyorsunuz? Çözüm konusunda ne kadar benzersiz bir teklifiniz var? Dolayısıyla kazancınız da bu prensipleri hayata geçirme yüzdenizle doğru orantılı olacaktır. Sonuçta işin özü ne kadar çok satış, o kadar fazla özgürlüktür. Bu hassasiyetleri göz önünde tutarak hazırladığımız Milyoner Mentor Projesi'nde katılımcılarımız, hem kullandığımız araçlar sayesinde hem de gruplardaki diğer girişimcilerin desteği ile hizmetlerini nasıl pazarlayacaklarını ve bu trafiği satışa nasıl dönüştüreceklerini öğreniyorlar. Bu konuda birbirlerine ilham veriyorlar ve kendi kulvarlarında yeni niş alanlar geliştirerek kendi başarı hikayelerini yazıyorlar" diye konuştu.

"Geçmişi tekrar etmeyin"

Girişimcilerin aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar elde edemeyeceğinin altını çizen Aydıner, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu şu anlama da gelir; aynı kişilikle farklı bir gelecek yaşayamazsınız. Bunun için farklı bir anlayışa, farklı alışkanlıklara ve farklı bir donanıma sahip olmanız gerekir. Ayrıca, bu yönde harekete geçmek için de değişim isteğinizin, değişim korkunuzdan büyük olması gerekir. Peki, bu istek ne zaman ortaya çıkar? Siz kim olmak istediğinize, neyi başarmak istediğinize ve nelere sahip olmak istediğinize karar verdiğiniz zaman. Unutmayın, daha önce aldığınız kararlar size bugünkü hayatınızı yaşatıyor, bugün alacağınız kararlar da yarın nasıl bir hayat yaşayacağınızı belirleyecek. İyi haber şu ki; bundan sonra geçmişi tekrar etmek zorunda değilsiniz. Çünkü artık önünüzde seçenekler var. Bu da sizi tercihleriniz konusunda özgür kılıyor. Şimdi geriye yanıtlamanız gereken tek bir soru kaldı: Siz kendinizi buna değer görüyor musunuz? Yanıtınız evet ise sizi bugün Milyoner Mentor Projesi'ne katılmaya davet ediyorum". - İSTANBUL

İdeal bir hayat tarzına sahip olmanın da mutlak bir bedeli var
İdeal bir hayat tarzına sahip olmanın da mutlak bir bedeli var

Girişimcilik, Yatırımcı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'İdeal bir hayat tarzına sahip olmanın da mutlak bir bedeli var' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

10 numara arayışlarına hız veren Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için tüm imkanları seferber etti 11:55 10 numara arayışlarına hız veren Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için tüm imkanları seferber etti Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor 11:52 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu 11:44 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı 11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına 11:32 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında 11:06 Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu 10:42 Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! 10:22 Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!

Son Dakika Haberleri
12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek
11:51 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
11:43 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı
11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
11:31 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış
11:11 El Salvador Bitcoin'i yasal hale getirdi! Resmi para birimi yaptılar
11:05 Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
11:05 ABD Dışişleri Bakanı'ndan olay yaratacak ifadeler: Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor
10:59 Altının güne düşüşle başlamasının ardından gram fiyatı 523 lira seviyesinde işlem görüyor
Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı         
12:01
Fenerbahçe için bomba iddia: Ali Koç takımın başına Kocaman'ı geçirecek Fenerbahçe için bomba iddia: Ali Koç takımın başına Kocaman'ı geçirecek         
11:52
Evini ateşe veren kadın, Evini ateşe veren kadın, "Bırakın yansın" diyerek arkasına bakmadan uzaklaştı         
11:49
Magandanın kurşunu minik kızın başından girip ensesinden çıktı! 2 yaşındaki kızın sol tarafı felç kaldı Magandanın kurşunu minik kızın başından girip ensesinden çıktı! 2 yaşındaki kızın sol tarafı felç kaldı         
11:39
Benzin istasyonunda araç alev topuna döndü, sürücü canını son anda kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi Benzin istasyonunda araç alev topuna döndü, sürücü canını son anda kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi         
11:34
Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun         
11:32
Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi         
11:03
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Üzerine kaynar su dökülen Gonca Vuslateri, yanık bacağının son halini gösterdi Üzerine kaynar su dökülen Gonca Vuslateri, yanık bacağının son halini gösterdi         
09:17
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 12:06:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "İdeal bir hayat tarzına sahip olmanın da mutlak bir bedeli var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement