Ideal Homex'in Yurt Dışı Ziyaretçi Sayısı Yüzde 50 Arttı

İç ve dış ticaret hacmi toplamda 10 milyar doları bulan Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, 14. Uluslararası Ideal Homex'te buluştu.

İç ve dış ticaret hacmi toplamda 10 milyar doları bulan Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, 14. Uluslararası Ideal Homex'te buluştu.



Fuardan yapılan açıklamaya göre, Tüyap Beylikdüzü'nde 20 bin metrekare alanda gerçekleştirilen Ideal Homex 2019, bu yıl ilklerin fuarı oldu. 70 ülkeden 8 bin 718 alıcının geldiği organizasyonun yurt dışı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 50 arttı.



Sadece ihracat yapan yurt içi firmaların katılımcı olduğu fuarda, kimi firmalar da üretici kimlikleriyle ilk defa yerini aldı. Fuarı organize eden Tarsus Turkey, ilk kez Ideal Homex 2019'da uyguladığı Overseas Buyer Programı ile katılımcı-satın almacı buluşmalarına yenilik getirdi.



Program kapsamında, ev ve mutfak eşyaları sektörünün Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve hatta Amerika'dan küresel ölçekteki büyük alıcılar İstanbul'a davet edilerek, onların doğrudan firmaların kendi stantlarında katılımcılarla buluşması sağlandı. Uygulama ile 26 ülkeden 62 kişilik büyük alıcı, organizasyonun konuğu olarak Ideal Homex 2019'a geldi.



Ideal Homex, bundan sonra yoluna "HOST Istanbul" adıyla devam edecek



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, fuarın hem isim hem de konsept değişikliğine gittiğini ve bundan sonra yoluna HOST Istanbul olarak devam edeceğini bildirdi.



Buna göre bir sonraki sektörel buluşma, HOST Istanbul-Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı adıyla 26-29 Mart 2020 tarihleri arasında yine Tüyap'ta olacak. "Katılımcı firmalar ve perakende alıcıları, bizden ev ve mutfak eşyaları sektöründeki eğilimleri yansıtan bir fuar bekliyorlar" diyen Aytemur, bu değişimin özel markalı ürün ve hizmetler sunan perakende üretici ve tedarikçilerinin sayısındaki yüksek artışla birlikte, sektörün talepleri doğrultusunda yapıldığını aktardı.



Cam, porselen, seramik, metal mutfak eşyaları, plastik ev gereçleri, bahçe aksesuarları, dekoratif ev ve mutfak eşyaları ile elektrikli ev aletleri alanlarında piyasaya çıkan son ürünler, yenilikler ve inovatif tasarımların bir arada sergilendiği Ideal Homex 2019 hakkında detaylı bilgi "www.idealhomex.com" adresini ziyaret edebiliyor.

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