İdeal Kurban Bayramı tabağında 150-200 gram et olmalı - Son Dakika

İdeal Kurban Bayramı tabağında 150-200 gram et olmalı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Esma Aydemir, Kurban Bayramı tabağında 150-200 gram ızgara et ile bol yeşillik önerdi

ADANA - Beslenme ve Diyet Uzmanı Esma Aydemir, ideal Kurban Bayramı tabağında 150-200 gram ızgara et ile bol yeşillik ve ayran olması gerektiğini önerdi.

Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı için vatandaşlarını hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Kalp damar rahatsızlıkları bulunan kişiler ve sağlıklı vatandaşlar şimdi eti en sağlıklı şekilde nasıl tüketeceklerini merak ediyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Esma Aydemir, etin kavurma ve kızartma yöntemlerinin dışında ızgara ya da haşlama olarak tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Günlük 150-200 gramı geçilmemesi haftalık et tüketimi açısından çok daha iyi olacaktır. Fazlasının tüketilmesi halinde hazımsızlık ve şişkinlik problemiyle karşılaşılabilir. İdeal bir tabak için 150-200 gram ızgara et yanında aynı ölçüde bir salata ve ayranın olması sağlıklı olacaktır" dedi.

"1 dilim ekmek ve 2 buçuk litre su tüketin"

Kalp damar rahatsızlıkları olan kişilerin tüketeceği et miktarının 150 gramdan fazla olmamasını, iç organ etlerini ve kuyruk yağını çok fazla tüketmemesi gerektiğini vurgulayan Aydemir, "Ekmek tüketiminde bir avuç içini geçmeyecek kadar pide tüketimi olabilir ama bu kişiden kişiye değişir. İdeal ölçü 1 veya 2 dilimdir. Bunun yanında kırmızı et tüketimi kandaki üre-ürik asit oranını arttıracağı için günde 2 ya da 2,5 litre su tüketmemiz doğru olacaktır."