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"IDEF 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" kapılarını açıyor - Son Dakika

"IDEF 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" kapılarını açıyor

12.08.2021 17:23

"IDEF 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" kapılarını açıyor -Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade: "Fuarımıza 536 yerli 700 yabancı olmak üzere bin 236 firma katılıyor" "IDEF 15.

"IDEF 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" kapılarını açıyor

-Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade: "Fuarımıza 536 yerli 700 yabancı olmak üzere bin 236 firma katılıyor"

ANKARA - "IDEF 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı"na bir çok ülkeden firmanın katılacağını belirten Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, "Fuarımıza 536 yerli 700 yabancı olmak üzere bin 236 firma katılıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğini yapacağı "IDEF 2021 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" 17 - 20 Ağustos tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yönetimi ve sorumluluğunda düzenlenecek fuarda 53 ülkeden 536'ı yerli 700'ü yabancı olmak üzere toplamda bin 236 firma yer alacak. Fuarda, korona virüs salgınına karşı da tüm tedbirler alınırken, düzenlenecek tüm etkinler IDEF TV aracılığıyla sosyal medyadan ilgililerin hizmetine sunulacak. Fuarda ayrıca; çok sayıda imza töreni, tanıtım toplantıları, paneller ve sunumları düzenlenecek. Fuar öncesi açıklamalarda bulunan TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade ise düzenlenecek fuar hakkında bilgi vererek, "Dünya fuarları arasında özellikle ikili ilişkiler ve fuara katılım bakımından da dünyada ilk üçteyiz. Bunu gururla da ifade ediyorum IDEF, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Güçlendirme Vakfı'nın gözetimde sorumluluğunda icra edilen bir fuar ve gün geçtikçe büyüyen kendi rekorlarını her fuar döneminde kıran fuardır" ifadelerini kullandı.

"Bu fuarda da bu şirketlerimize ait yerli ve milli silahlarımızı sistemlerimizi sergileyeceğiz"

Etkinlikte yerli şirketlerin silah sistemlerini sergileyeceğini aktaran Piyade, "Fuarımız, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapılıyor. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum; Fuarımız 15'inci fuarımız. 1993 yılında ilkini yapmıştık. İlk katılımda fuarımız 191 kişiydi. Fuarımıza 40 bin metrekarelik alanda 536 yerli 700 yabancı olmak üzere bin 236 firma katılıyor. Bu bir rekor, bu rekorla da fuar sıralamasında ilk üçte yerimizi almanın gururunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Fuar, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Önümüzdeki günlerde fuarlar belki daha da artacak. Fuarda My TÜYAP adında bir navigasyon kurduk. Navigasyonla şirketlerin katılımcıları yerleri bulacağız. Fuarda, korona virüsle ilgili de bütün tedbirler alınmıştır. Türkiye'de 'yerli ve milli hamlesi' başlamış vaziyette. Bu fuarda da bu şirketlerimize ait yerli ve milli silahlarımızı sistemlerimizi sergileyeceğiz. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Burası bizim için önemli bir pazarlama ve tanıtım platformu" değerlendirmesinde bulundu.

"Fuarımıza 79 ülkeden 154 firma ve temsilci katılıyor"

Fuardaki katılımcı firma sayısının yüksek sevilerde olduğunun altını çizen Piyade, "Bu sene fuarımıza 79 ülkeden 154 firma ve temsilci katılıyor. Fuarda ayrıca, yüzün üzerinde imza atılacak ikili görüşmeler yapılacak. 30 tane tedarik makamı görev alacak. Ben 15'inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarının başarılı geçmesini diliyorum. Özellikle uluslararası işbirliğine katkı sağlamasını temenni ediyorum. 16'ıncı fuarımız bizim 2023'de yani cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne denk geliyor. Şimdiden onun heyecanında yaşamaya başladık. Bu fuar bitmeden bile onunla ilgili çalışmalara başladık" şeklinde konuştu.

IDEF 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapılarını açıyor
IDEF 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapılarını açıyor
IDEF 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapılarını açıyor
IDEF 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapılarını açıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'IDEF 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı' kapılarını açıyor - Son Dakika


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