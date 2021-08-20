IDEF 2021'de iş birliği görüşmeleri yapıldı

17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2021'i ziyaret eden Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, stant açan birçok ulusal ve uluslararası firma yetkilisi ile bir araya gelerek çok sayıda iş birliği görüşmesinde bulundu.

Gerek açılışa iştirak edenler gerekse katılımcı firmalar bakımından bugüne kadarki en zengin görünüme sahip olan IDEF 2021'e 1236 firma ve çok sayıda temsilci katıldı. Yoğun bir görüşme trafiğinde bulunan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, özellikle ETÜ ile iş birliğinde olan ASELSAN Hassas Optik A.Ş ve TUSAŞ başta olmak üzere birçok firma ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Yeni ortaklıklar, üniversite-sanayi buluşmaları ve öğrencilerin staj olanakları gibi çeşitli konular üzerinde yoğunlaşan görüşmeler hakkında değerlendirmede bulunan Rektör Bülent Çakmak, "Ülkemizin başlatmış olduğu Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesinin ürünlerini fuarda görmek bizleri oldukça gururlandırdı. Savunma sanayisi alanında atılan adımları yerinde inceleyerek yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir sahibi olduk. Katılımcı firmalar ile ikili görüşme imkanından yararlanmak, katılımcı firmaların tedarik/satın alma/AR-GE departmanları ile doğrudan temas kurarak iş birliği imkanlarını artırabilmek ve öğrencilerimizin çalışma alanlarını tespit etmek için gerçekleştirilen IDEF 2021'in hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM