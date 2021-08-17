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IDEF 2021 kapılarını açtı - Son Dakika

IDEF 2021 kapılarını açtı

17.08.2021 14:30

MUSTAFA ÇALKAYA/GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıkacağı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapılarını açtı.

MUSTAFA ÇALKAYA/GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıkacağı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapılarını açtı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleşiyor.

Dünyada düzenlenen 32 savunma sanayisi fuarı arasında katılımcı firma sayısı itibarıyla üçüncü sırada yer alan IDEF, Türkiye'nin bir dünya markası olarak 15'inci kez düzenleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güvenliğin en ön planda olduğu IDEF'te devlet erkanının, heyetlerin, görevlilerin, katılımcıların ve ziyaretçilerin sağlığını riske atmamak için bir dizi tedbir uygulanıyor.

KOBİ'lere destek

KOBİ'lerin desteklenmesi kapsamında bu yıl küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yeni indirimler uygulandı. Bu sayede katılımcı firmaların 275'i KOBİ'lerden oluşuyor.

Fuarda çağın ve salgının gerekleri de dikkate alınarak birtakım dijital çözümler uygulanıyor. Örneğin, IDEF Business Connect programı aracılığıyla katılımcı firmaların, fiziksel fuara gelemeyen ziyaretçiler ile yeni iş bağlantıları kurabilmeleri ve yeni ortaklıklar başlatabilmeleri mümkün hale geldi.

Ayrıca, tüm fuar süresince düzenlenecek etkinlikler, IDEF TV vasıtasıyla sosyal medyadan ilgililerin hizmetine sunuluyor.

54 ülkeden firma buluşacak

Kovid-19 salgınına ilişkin değişiklikler dışında, IDEF fuarlarında görülmeye alışık olunan faaliyetler IDEF 2021'de de devam ediyor. Bunların en başında Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı tarafından fuara davet edilen heyetlere ilişkin görüşme ve stant ziyaretleri geliyor. Fuara 79 ülkeden 154 heyetin, bu heyetlere dahil de yaklaşık 500 heyet üyesinin katılımı bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ilgili birimlerinden oluşan toplam 30 tedarik makamı, IDEF 2021'de heyetler ve katılımcı firmalarla görüşmeler gerçekleştirecek.

IDEF 2021'e 31'i bakan, 11'i genelkurmay başkanı ve 33'ü kara kuvvetleri komutanı olmak üzere 89 üst düzey makamın katılması öngörülüyor.

Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam 1236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergileyecek, Türk tedarik makamlarıyla ve dünyanın dört bir yanından gelen heyetlerle görüşmeler gerçekleştirecek. Fuarda sergilenecek ürünler arasında zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, patlayıcı madde imha ekipmanları gibi bir dizi ürün yer alıyor.

Fuar boyunca çok sayıda imza töreni, tanıtım toplantısı, paneller ve sunumlar düzenlenecek.

IDEF 2021 kapılarını açtı
IDEF 2021 kapılarını açtı
IDEF 2021 kapılarını açtı
IDEF 2021 kapılarını açtı

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Milli, Fuar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IDEF 2021 kapılarını açtı - Son Dakika


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