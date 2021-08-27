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IDEF 21' Savunma Sanayi Fuarı'nda 93 imza töreni gerçekleşti - Son Dakika

IDEF 21' Savunma Sanayi Fuarı'nda 93 imza töreni gerçekleşti

27.08.2021 16:45
IDEF 21' Savunma Sanayi Fuarı'nda 93 imza töreni gerçekleşti, System.String[]

Türkiye ve dünyadaki savunma sanayi devlerinin buluşma platformu olan IDEF'21 (15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı) 17 Ağustos Salı günü, İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Türkiye ve dünyadaki savunma sanayi devlerinin buluşma platformu olan IDEF'21 (15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı) 17 Ağustos Salı günü, İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Yerli ve yabancı savunma sanayii profesyonellerinin bir araya geldiği ve ülkeler arası önemli iş birliklerinin gerçekleştirildiği fuarda, 93 imza töreni gerçekleştirildi.

Fuar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade'nin açılış konuşmaları ile kapılarını açtı.

FUARDA BİN 238 FİRMA YER ALDI

IDEF'21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 17 Ağustos Salı günü yapılan görkemli açılış töreniyle kapılarını açtı. Türkiye'den ve dünyadan savunma sanayi devlerini bir araya getiren IDEF'21, bin 238 katılımcı firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yaparken yerli ve yabancı 68 bin 795 sektör profesyoneli tarafından ziyaret edildi.

IDEF'21, 81 ÜLKE VE 2 ULUSLARARASI KURULUŞTAN 163 HEYETİ AĞIRLADI

Ağırladığı heyetler ve yapılan ikili görüşmeler bakımından alanında düzenlenen fuarlar içinde ön sıralarda yer alan IDEF Fuarı'nda 81 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan 163 heyet ve 614 heyet üyesi ağırlandı. Fuarda Türk savunma sanayiinin imkan ve kabiliyetleri uluslararası düzeyde tanıtıldı. Fuara katılan heyetler arasında, 1 Cumhurbaşkanı, 1 Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı, 1 Başbakan, 1 Başbakan Yardımcısı, 24 Bakan, 14 Genelkurmay Başkanı, 2 Genelkurmay 2'nci Başkanı, 26 Kuvvet Komutanı, 11 Bakan Yardımcısı, 1 Müsteşar olmak üzere üst düzey makamlar yer aldı.

BÜYÜK İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATILDI

4 binin üzerinde ikili görüşmenin planlandığı fuarda, Heyet-Katılımcı, Heyet-Heyet, Heyet-Türk Tedarik Makamı, Katılımcı-Katılımcı, Katılımcı-Türk Tedarik Makamı görüşmeleri yapıldı. Yerli ve yabancı savunma sanayii profesyonellerinin bir araya geldiği ve ülkeler arası önemli iş birliklerinin gerçekleştirildiği fuarda, 93 imza töreni gerçekleştirildi.

Savunma sanayiine dair bilgi ve birikimler panel ve sunumlar ile sektör profesyonellerine aktarıldı.

IDEF'21 kapsamında savunma sanayinin önde gelen firmaları arasında yer alan ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından 9 adet panel ve sunum gerçekleştirildi. Savunma sanayi sektör profesyonellerinin rahat bir şekilde erişimi için panel ve sunumlar IDEF'in YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.


IDEF 21' Savunma Sanayi Fuarı'nda 93 imza töreni gerçekleşti
IDEF 21' Savunma Sanayi Fuarı'nda 93 imza töreni gerçekleşti
IDEF 21' Savunma Sanayi Fuarı'nda 93 imza töreni gerçekleşti
IDEF 21' Savunma Sanayi Fuarı'nda 93 imza töreni gerçekleşti
IDEF 21' Savunma Sanayi Fuarı'nda 93 imza töreni gerçekleşti

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Savunma Sanayi, 17 Ağustos, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel IDEF 21' Savunma Sanayi Fuarı'nda 93 imza töreni gerçekleşti - Son Dakika


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