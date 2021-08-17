IDEF açılışında konuşan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Demir, "Bugün geldiğimiz noktada proje hacmi 60 milyar Doları bulan yaklaşık 750 proje... - Son Dakika

Bu yıl 15'nci kez düzenlenen Uluslarası Savunma Sanayi Fuarı açılış töreninde bir konuşma yapan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Bugün geldiğimiz noktada proje hacmi 60 milyar doları bulan yaklaşık 750 proje üzerinde çalışmaktayız"dedi.

Büyükçekmece TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde bu yıl 15'inci kez düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 21) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve çok sayıda yerli ve yabancı ülke bakanları ile üst düzey askeri personel katıldı. 3 gün boyunca sürecek olan fuar bir törenle açıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Demir, Geçmiş IDEF fuarlarımızda olduğu gibi bu fuarımızda da, hem Türk Savunma Sanayii Şirketlerimizin, hem de uluslararası şirketlerin son teknolojiyle geliştirdikleri platform ve sistemler görücüye çıkacak ve imzalanacak yeni sözleşmelerle yeni işbirlikleri tesis edilecektir. Savunma sanayimiz özgün ürünleri, ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleri ile ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. Son yaklaşık 20 yıldır her alanda büyük bir ivme yakalayan ülkemiz, savunma sanayii alanında da adından söz ettiren bir konuma doğru emin adımlarla ilerlemekte, uluslararası savunma sanayii pazarında rekabet gücünü arttırmayı sürdürmektedir. Türkiye, bulunduğu coğrafyada, modern araç ve gereçlerle donatılmış bir orduya sahip olmanın stratejik öneminin farkındadır. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Türk Savunma Sanayinin geliştirip ürettiği helikopterler, insansız hava araçları, askeri gemiler, zırhlı araçlar, füzeler, hava savunma ve silah sistemleri, elektronik sistemler ve diğer platform ve ürünlerini kullanmaktadır" dedi.

"Bugün geldiğimiz noktada proje hacmi 60 milyar doları bulan yaklaşık 750 proje üzerinde çalışmaktayız"

Demir konuşmasının devamında, "Ayrıca iç güvenlik anlamında Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımız büyük oranda yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz ürünlerle faaliyetlerini ve operasyonlarını yürütmektedir. Savunma Sanayii Başkanlığımız uzun yıllar içinde edindiği proje yönetimi, sanayileşme, kalite-test ve uluslararası işbirliği bilgi birikimi ve tecrübesiyle, güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının yüksek kalitede, karşılanmasına hizmet etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada proje hacmi 60 milyar doları bulan yaklaşık 750 proje üzerinde çalışmaktayız.

Savunma sanayiimiz güçlü altyapısıyla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor, kendi ihtiyaçlarımız yanında dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçları için de çalışıyoruz. Zat-ı alinizin liderliğinde oluşturulan "Küresel Güç Vizyonu"na uygun olarak, yol gösterici bir Türkiye için; yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını oluşturmak, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek yerli ve milli üretimde öncü olarak hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Türk Savunma Sanayiini özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle, küresel bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyor, İnşallah bunu da zat-ı alinizin liderliğinde ve değerli sektör temsilcilerimizle birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Savunma sanayiine rehberlik eden kurum olarak, başlattığımız çok sayıda özgün proje sonucu firmalarımız tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen, güvenlik güçlerimiz tarafından sahada başarısını ispatlamış platform ve ürünleri IDEF 2021 fuar alanında sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca böylesine bir organizasyonda şirketlerle, dost ve müttefik ülkelerle yakın işbirliği fırsatlarını oluşturma imkanı bulmaktan duyduğum mutluluğu da ifade etmek isterim" diye konuştu. - İSTANBUL