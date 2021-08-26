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IDEF'in ardından gözler Türk markalara çevrildi - Son Dakika

IDEF'in ardından gözler Türk markalara çevrildi

26.08.2021 09:33
IDEF'in ardından gözler Türk markalara çevrildi, System.String[]

IDEF'de Türk markaları adından sıkça söz ettirdi.

IDEF'de Türk markaları adından sıkça söz ettirdi. Yapılan araştırmaya göre, savunma sanayii devleri arasında yer alan ASELSAN 'Online Mecralarda İçerik Adetleri' kategorisinde 3 bin 441 adetle birinci sırada yer aldı.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'in ardından gözler Türkiye'nin Savunma Sanayii alanında önde gelen markalarına çevrildi. Dijital Medya Takip ve Analiz Merkezi DeepHaber'in sistemine kayıtlı 60 bin haber sitesi, blog, forum, sözlük ve şikayet sitelerini tarayarak 17-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'in katılımcı markalara oluşturduğu etkiyi ölçmek için 17-22 Ağustos tarihleri arasında elde ettiği verilere göre, savunma sanayiinin güçlü markalarının dijital mecralarda da ön planda olduğu gözler önüne serildi.

DeepHaber'in 6 günlük raporundan elde edilen verilere göre, savunma sanayii devleri arasında yer alan ASELSAN 'Online Mecralarda İçerik Adetleri' kategorisinde 3 bin 441 adetle birinci sırada yer alırken; TUSAŞ 2 bin 281, ROKETSAN bin 455, HAVELSAN bin 390, FNSS 839, TÜMOSAN 763, BMC 723 OTOKAR ise 655 adetle dijital mecralarda yerini aldı.

'Online mecralarda erişim'de ASELSAN önde

Rapora göre, 'Online Mecralarda Erişim Değerleri' kategorisinde sıralamanın üst sırasında yine 235 milyon 540 bin 618 erişim değeriyle ASELSAN yer alırken, diğer markaların erişim rakamları ise şu şekilde; TUSAŞ 168 milyon 911 bin 058, ROKETSAN 145 milyon 796 bin 266, HAVELSAN 137 milyon 411 bin 881, FNSS 97 milyon 710 bin 223, TÜMOSAN 41 milyon 760 bin 954, BMC 17 milyon 643 bin 435, OTOKAR 14 milyon 856 bin 687. - İSTANBUL

IDEF'in ardından gözler Türk markalara çevrildi
IDEF'in ardından gözler Türk markalara çevrildi

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Türkiye, Medya, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi IDEF'in ardından gözler Türk markalara çevrildi - Son Dakika Ekonomi


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