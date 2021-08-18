IDEF'te savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmaları yapıldı - Son Dakika

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021), "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Artırılmış Gerçeklik (Karar) Projesi", Karadan Karaya Seyir Füzesi (Kara Atmaca) Sözleşmesi ve "Turbojet Motor Tedariki ve Entegrasyonu Projesi Sözleşmesi imzalandı.

TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021), savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmalarıyla ikinci gününde devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile savunma sanayiinde yüksek teknolojiye dayalı çözümler sunan BİTES arasında "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Artırılmış Gerçeklik (Karar) Projesi Sözleşme İmza Töreni" yapıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Artırılmış Gerçeklik Projesi'yle Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için zırhlı araç komutanı ve personeli için artırılmış gerçeklik sistemi ve meskun mahal muharebesi kapsamında kullanılacak artırılmış gerçeklik sistemi olmak üzere iki adet prototip sistemi geliştirilmesini hedefliyoruz. Arttırılmış gerçeklik konusu gelişmekte olan teknolojiler arasında yer alıyor. BİTES şirketimizin bu konuda uzun süredir bir KOBİ seviyesinde başlattığı faaliyetleri bu boyutlara taşıyıp işleri geliştirmesi de ayrıca bizim için memnuniyet verici bir unsurdur." diye konuştu.

Karadan Karaya Seyir Füzesi

Programda SSB ile Roketsan arasında Karadan Karaya Seyir Füzesi (Kara Atmaca) Sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan ve sektör temsilcileri katıldı. Atmaca ile seyir füzelerinde zoru başardıklarının altını çizen Demir, "Belirli menzile atış yapıp testleri geçtik. Ama tabi zoru başardıktan sonra arkasında gelen kolay adımlar hemen atılmalıydı. Bunlardan birisi de yine karaya konuşlu, karadan karaya atılacak bir seyir füzesiydi. Bunun deniz altından atılacak versiyonunu da bir an önce başlatmayı umuyoruz. Türk silahlı kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Turbojet Motor Tedariki ve Entegrasyonu Projesi

Programda Roketsan ve Kale ARGE arasında "Turbojet Motor Tedariki ve Entegrasyonu Projesi Sözleşmesi'ne dair imzalar da atıldı. Sözleşmeyle, SSB tarafından başlatılan SOM ve ATMACA projeleri kapsamında, Roketsan'ın ürettiği füzelerde Kale ARGE'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği turbojet motorlar kullanılacak.

Törende konuşan Demir, Atmaca'da iki anlamda zorun başarıldığını belirtti. Seyir füzesinin defalarca testi geçtiğini anımsatan Demir, şunları kaydetti:

"Ama o zaman kullandığı motor yabancı bir motordu. Kale Grubu ile yapılan anlaşma sonucunda onların da yoğun çabaları ile zoru başardık ve Atmaca'nın motorunu da yaptık. Bu süreç zor geçti. Her zaman bir ilk vardır. İlklerin öğrenilmesi vardır. Biz bu anlamda da zoru başardık. Bundan sonraki motorlarımızın arka arkaya geldiğini, daha kabiliyetli füzelerimizin gündeme geldiğini göreceğiz. Çok daha gelişmiş motorlarımızı sektörümüzle beraber geliştiriyor olacağız. Her bir adım daha ileri bir adımı getiriyor."