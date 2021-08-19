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IDEF'te savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmaları devam ediyor - Son Dakika

IDEF'te savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmaları devam ediyor

19.08.2021 13:08
IDEF'te savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmaları devam ediyor, System.String[]

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapsamında Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları (İKA) Projesi ve Seyrüsefer Elektronik Taarruz (ET) Sistemi (SEYMEN) Projesi imza törenleri gerçekleştirildi.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapsamında Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları (İKA) Projesi ve Seyrüsefer Elektronik Taarruz (ET) Sistemi (SEYMEN) Projesi imza törenleri gerçekleştirildi.

TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021), savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmalarıyla üçüncü gününde de devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ile Arox Bilişim Sistemleri AŞ, Elektroland Savunma AŞ ve Esetron Mekatronik arasında Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları (İKA) Projesi İmza Töreni gerçekleştirildi.

İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, söz konusu şirketlerin yetkilileri katıldı. İnsansız sistemlerde hava araçlarında edindikleri tecrübe ve başarıyı kara araçlarında da göstermeye kararlı olduklarının altını çizen Demir, "Bu kapsamda güvenlik güçlerimizin operasyonlarında çeşitli görevleri icra edecek İKA'lar için firmalarımızı süratle seferber ettik ve burada sözleşme imzalayacak Elektroland, Esetron ve Arox firmaları tarafından üretilen farklı İKA çözümlerimizi ordumuzun hizmetine sunduk. Saha operasyonları destek kapsamında, özellikle hudut birliklerinde Pençe operasyonlarına aktif katılım sağlayan askerlerimizi farklı hareket sistemlerine ve kullanım konseptlerine sahip olan İKA'larla destekledik. Bundan sonraki süreçlerde de her konsept ve seviyeden insansız kara araçları ile güvenlik unsurlarımızın görev yaptığı değişik arazi ve görüş koşullarına sahip harekat alanında kuvvet çarpanı olarak fark yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İKA projesi imza törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Meteksan Savunma Sanayii AŞ arasında Seyrüsefer Elektronik Taarruz (ET) Sistemi (SEYMEN) Projesi imzalandı. İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Meteksan Savunma Sanayii AŞ'den yetkililer katıldı.

Anlaşmanın önemine dikkati çeken Demir, "Savunma Sanayii Başkanlığı olarak güvenlik güçlerimizin halihazırdaki ihtiyaçlarının karşılanması yanı sıra geleceğin harp teknolojileri için Ar-Ge ve geliştirme faaliyetlerimize bugünden başlıyoruz." diye konuştu. Elektronik savaş sistemlerinin bugün çok taraflı olarak artan gerilimlerle birlikte yeniden önem kazanmaya başladığına vurgu yapan Demir, "Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın belli başlı ülkelerinin savunma sanayileri, elektronik harp sistem ve çözümleri geliştirmektedir. Bu sistemler gün geçtikçe kabiliyetlerini artırmakta, çoklu işlevler yüklenmekte ve bilişsel yeteneklerini artırmaktadır. Türkiye'nin savunma sanayii, bu alanda çözüm çeşitliliği ve inovasyon yeteneğiyle ön plana çıkmaktadır. Elektronik Harp alanında kendi işlevsel çözümlerine sahip olunması ve bunun sürdürülebilir kılınması Türkiye'ye savunma alanında üstünlük kazandıracaktır." şeklinde konuştu.

Anlaşmanın detaylarına dair bilgiler aktaran Demir, "İmzalanan proje kapsamında geliştirilecek Seyrüsefer Elektronik Taarruz (ET) Sistemi (SEYMEN) ile İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopter, uçak gibi silah, güdümlü mermi, füze, komuta kontrol sistemleri ile kara, hava, deniz platformlarında kullanılan Küresel Konumlama Sistemleri (KKS) gibi hedeflere Elektronik Taarruz (ET) uygulanması amaçlanıyor. Bu sayede tehdit oluşturabilen bu sistemlerin, hem karıştırılması hem de akıllı bir şekilde aldatılması ile dost unsurlardan uzaklaştırılması sağlanacak." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, İsmail Demir, Türkiye, İKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IDEF'te savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmaları devam ediyor - Son Dakika


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