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IDEF'te savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmaları devam ediyor - Son Dakika

IDEF'te savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmaları devam ediyor

19.08.2021 15:47
IDEF'te savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmaları devam ediyor, System.String[]

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapsamında Türkiye ile Ekvator Ginesi, G5 Sahel Ortak Gücü ile Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), InterProbe ile Vestel arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapsamında Türkiye ile Ekvator Ginesi, G5 Sahel Ortak Gücü ile Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), InterProbe ile Vestel arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

TÜYAP'ta düzenlenen IDEF 2021, savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmalarıyla üçüncü gününde de devam ediyor.

Fuar kapsamda Türkiye ile Ekvator Ginesi arasında Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması imzalandı.

Türkiye ve Ekvator Ginesi arasındaki iş birliğinin kurumsallaştırılarak iki ülke arasında savunma sanayi alanında gerçekleştirilecek karşılıklı iş birliği faaliyetlerinin esaslarını kapsayan anlaşmanın imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, IDEF'in, özellikle bölge ülkelerinin savunma alanındaki ihtiyaçlarını geliştirme anlamında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Demir, "Bu anlamda çeşitli ülkelerle savunma sanayisi iş birliği anlaşması imzalıyoruz. Bunu bir strateji olarak geliştirmeye devam edeceğiz. Bu da karşılıklı iş birliklerini geliştirme esasını teşkil ediyor. Savunma sanayi iş birliği anlaşmamız; tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her türlü savunma sanayi ürün ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi ve yerel kabiliyetinin oluşturulması unsurlarını içeriyor." diye konuştu.

G5 Sahel Ortak Gücü ile MKE arasındaki silah ve mühimmat satış sözleşmesi

Ekvator Ginesi ile yapılan anlaşmanın ardından Türkiye'nin destek verdiği ve Afrika'nın Sahel bölgesindeki 5 ülke (Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer) tarafından oluşturulan G5 Sahel Ortak Gücü ile anlaşma imzalandı.

G5 Sahel Ortak Gücü ile MKE arasındaki silah ve mühimmat satış sözleşmesi kapsamında MKE; Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği, PMT-76 Makineli Tüfek ve muhtelif kalibrelerdeki mühimmatları G5 Sahel Ortak Gücü'ne teslim edecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile G5 Sahel Ortak Gücü arasında savunma sanayi tedarikinde iş birliğinin artırılmasını amaçlayan "Niyet Beyanı" da imzalandı. "Niyet Beyanı"na İsmail Demir ile G5 Sahel Ortak Gücü İcra Sekreteri Eric Yemdaogo imza attı.

Törende konuşan Demir, Türkiye'nin, G5 Sahel Ortak Gücü'ne başında beri destek vermeye devam ettiğini belirterek, "Yıllardır terörle mücadelede çok geniş bir tecrübeye sahip olan ülkemiz, bu konuda benzeri mücadeleleri veren ülkelere de desteğini sürdürmeye devam edecektir. G5 Sahel Ortak Gücü, ülkemizin söz verdiği katkı payını yerli savunma sanayi ürünleri çerçevesinde kullanılmasına karar vererek bizleri ayrıca memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.

Vestel ile InterProbe anlaşması

Vestel ve InterProbe arasında da "Ülkemizde IoT ve IoT Güvenliği" kapsamında anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında, IoT (nesnelerin interneti) ve IoT güvenliği kapsamında halihazırda gerçekleştiren faaliyetler ve akademik çalışmaların analizleri yapılarak nesnelerin interneti standartları ve cihazlarına yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

İmza töreninde konuşan Vestel Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Burak Savak, "Vestel olarak her geçen gün biraz daha connected (bağlanabilir) cihazlar yaptığımız bir dünyada bu tür teknolojileri belirli ortaklarla çalışmayı ve kendi geliştirdiğimiz sistemleri ortaklarımızla beraber daha da ileri götürmeyi çok önemsiyoruz. Bu bağlamda bu anlaşmaya da büyük önem atfediyoruz." dedi.

InterProbe&Pavotek Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen de Vestel'in, Türkiye'den çıkan bir dünya markası olduğunu belirterek, "Son dönemde de aslında teknolojik trendlere uygun bir şekilde bağlanabilirlik anlamında çok önemli yatırımlar yapıyor. Nesnelerin interneti temelli siber güvenlik anlamında birlikte çalışma kararı aldık. Bunun en başta ülkemize, sonra da şirketlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi, Ekvator Ginesi, Türkiye, Vestel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IDEF'te savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmaları devam ediyor - Son Dakika


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