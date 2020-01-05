İDEX Fuarı'nda hedef 150 milyon dolarlık iş hacmi

Türkiye'de iş hacmi 500 milyon dolara ulaşan diş hekimliği endüstrisi, dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyoneli ile İDEX İstanbul Fuarı'nda bir araya geliyor. Bu yıl 17'nci kez kapılarını açmaya hazırlanan fuarda yerli ve yabancı 1.000'i aşkın markanın ürünleri sergilenecek. 80 ülkeden 30 bin ziyaretçinin beklendiği fuarın 150 milyon doların üzerinde bir ticaret hacmi yaratması hedefleniyor.

Türkiye'nin ağız ve diş sağlığı alanında bölgenin en büyük uluslararası fuarlarından biri olan İDEX - Uluslararası İstanbul Ağız – Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı, 9 - 12 Nisan 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 17'nci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) işbirliği ile düzenlenen fuar, bölgenin en büyük uluslararası fuarı olma niteliğini taşıyor. Fuarı Avrupa , Ortadoğu, Afrika Rusya ve BDT ülkeleri, Uzakdoğu , Kuzey ve Güney Amerika ile Okyanusya ülkelerinden 30 bin sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kore , Çin, Pakistan ve Tayvan 'ın milli katılım göstereceği fuara Rusya, Almanya Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'den firmalar katılacak. Fuarda ayrıca 14 ülkeden 1.000'i aşkın markanın ürünleri görücüye çıkarılacak. 35.000 metrekarelik alanda ortodontiden implanta, görüntüleme cihazlarından dental ekipmanlara, dental cement ve cad/cam'a kadar dental sektörünün son teknoloji ürünlerinin tanıtılacağı fuar, aynı zamanda 80 ülkeden profesyonel alıcıya da ev sahipliği yapacak. Fuarda dünyanın dört bir yanından gelecek olan profesyonel alıcıların 150 milyon doların üzerinde bir ticaret hacmi yaratması hedefleniyor.

Uluslararası katılımcı firmalar ve sektör profesyonellerinin yoğun ilgi duyduğu fuar kapsamında ayrıca, sektöre yönelik gelişmelerin paylaşılacağı uluslararası sempozyum ve çalıştaylar da düzenlenecek. Alanında uzman uluslararası konuşmacıların katılacağı etkinliklerde diş hekimleri, diş teknisyenleri ve sektör temsilcileri bir araya gelerek, diş hekimliği endüstrisine yönelik yenilikleri tartışacak ve sektörün geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşacaklar.