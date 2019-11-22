Son Dakika Haberleri: İdil Biret, BBDSO ile çalıyor
Son Dakika Magazin İdil Biret, BBDSO ile çalıyor - Son Dakika Magazin

İdil Biret, BBDSO ile çalıyor

6 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Sanat Danışmanı Ender Sakpınar'ın yöneteceği konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Don Giovanni Operası Uvertürü" ile 21'inci ve 22'nci piyano konçertoları dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

İdil Biret, BBDSO ile çalıyor, System.String[]

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Sanat Danışmanı Ender Sakpınar'ın yöneteceği konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Don Giovanni Operası Uvertürü" ile 21'inci ve 22'nci piyano konçertoları dinleyicilerin beğenisine sunulacak.


Ünlü orkestra şefi Bruno Walter'ın "karışıklık ile berraklık arasındaki ideal sentez" olarak tanımladığı Mozart'ın piyano konçertoları, "Anıtsal Piyanist" İdil Biret tarafından yorumlanacak.


Don Giovanni Operası ise özetle; Don Giovanni adındaki iflah olmaz çapkının flört ettiği kızlardan biri olan Donna Anna'nın babasını kazara öldürmesini ve Anna ile nişanlısı Ottavio'nun intikam arayışında Don Giovanni'nin çektiği yalnızlığı konu alıyor.


Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 28 Kasım'da gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni, İdil Biret, Mozart, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:58 
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