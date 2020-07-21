İdil Biret, Bodrum'da konser verdi - Son Dakika

İdil Biret, Bodrum'da konser verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dünyaca ünlü piyona sanatçısı İdil Biret konser verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dünyaca ünlü piyona sanatçısı İdil Biret konser verdi.

Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin ortaklaşa Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlediği "2. Muğla İdil Biret Müzik Festivali"nin ilk etkinliği gerçekleştirildi.

Teması Beethoven'ın 250'inci doğum yıl dönümü olan etkinlikte, piyanist İdil Biret ve Kemal Cem Yılmaz, Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Halka açık konserde, Beethoven'ın 1'inci ve 5'inci piyano konçertosu seslendirildi.

Etkinliği izleyenler arasında CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da yer aldı.

Başkan Gürün, konserin sonunda sanatçılara ve izleyenlere teşekkür etti.

Festivalde 23 Temmuz'da İdil Biret, Can Okan ve Buğra Yüksel sahne alacak. Beethoven'ın 2, 3 ve 4'üncü piyano konçertosu seslendirilecek.

İdil Biret, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 00:09 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İdil Biret, Bodrum'da konser verdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı 23:37 Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 22:16 Mehmetçik'in başarılı "Yıldırım-2 Cilo" operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı 18:35 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
23:50
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
23:37
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
Mehmetçik'in başarılı "Yıldırım-2 Cilo" operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
22:16
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
19:07
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
18:35
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 06:31:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdil Biret, Bodrum'da konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]