İdil Biret'in Sağlık Sorunları Nedeniyle Katılamayacağı Festival 2 Ağustos'ta Başlıyor - Son Dakika
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İdil Biret'in Sağlık Sorunları Nedeniyle Katılamayacağı Festival 2 Ağustos'ta Başlıyor

28.07.2021 15:14
İdil Biret'in Sağlık Sorunları Nedeniyle Katılamayacağı Festival 2 Ağustos'ta Başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan İdil Biret Müzik Festivali 2 Ağustos 2021 günü Marmaris Amfi Tiyatroda ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan İdil Biret Müzik Festivali 2 Ağustos 2021 günü Marmaris Amfi Tiyatroda ücretsiz olarak gerçekleşecek. Ünlü piyanist İdil Biret bu yıl düzenlenen müzik festivaline sağlık sorunları nedeniyle katılamayacak.

Ünlü Piyanist İdil Biret'in adını taşıyan ilk müzik festivali olma özelliğine sahip 3'üncü İdil Biret Muğla Müzik Festivali, 02-05 Ağustos 2021 tarihleri arasında Marmaris Amfi Tiyatroda ücretsiz olarak düzenlenecek. Festival kapsamında bu yıl büyük piyanist ve besteci F. Chupin'in eserleri seslendirilecek. Bu yıl ilk kez yapılan "Genç Piyanistler Seçmeleri" sonucunda, Hande Önder ve Duru Aydın Muğla Büyükşehir Orkestrası eşliğinde festival sahnesinde yer alacak. Ünlü piyanist İdil Biret sağlık sorunları nedeniyle bu yıl adına düzenlenen festivale katılamayacak.

İdil Biret Muğla Müzik Festivali, açılış konserini Münif Akalın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde kendi kuşağının önemli piyanistlerinden Başar Can Kıvrak ve 22 yaşındaki genç piyanist Hande Önder solistliğinde gerçekleştirecek. 02 Ağustos Pazartesi saat 21. 30 da Marmaris Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek açılış konserinde F. Chopin'in 1. Piyano Konçertosu ile Andante Spianato ve Büyük Polonez adlı eseri seslendirilecek.

Festivalin kapanış konserinde Emre Elivar ile 16 yaşındaki genç piyanist Duru Aydın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde bir araya gelecek.

3. İdil Biret Muğla Müzik Festivali'nin kapanış konserinde Uluslararsı kariyere sahip ve birçok ödülü bulunan piyanist Emre Elivar ile 16 yaşındaki genç piyanist Duru Aydın Münif Akalın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde sahnede yer alacak. 05 Ağustos Perşembe saat 21. 30 da Marmaris Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek konserde, F. Chopin'in 2. Piyano Konçertosu ile Andante Spianato ve Büyük Polonez adlı eseri seslendirilecek.

Bu konserle birlikte İdil Biret Muğla Müzik Festivali sona erecek.

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Kaynak: Habermetre

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