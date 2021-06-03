İdil Büyükgölcigezli, ETÜ'nün misafiri oldu - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, dünyanın en prestijli proje yarışmaları arasında gösterilen Intel International Science and Engineering Fair'de (ISEF) Çevre Mühendisliği alanında dünya dördüncüsü olan İdil Büyükgölcigezli'yi ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Uzm. Psk. Uğur Elmas'ı makamında ağırladı.

ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük üniversite öncesi bilimsel araştırma fuarı olan ISEF'de Pyracantha Coccinea bitkisi kullanılarak tekstil fabrikası atıklarının zararlarını azaltmaya yönelik geliştirdiği proje ile Çevre Mühendisliği alanında, büyük ödül kategorisinde dördüncü olan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden İdil Büyükgölcigezli'yi tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Erzurum'a ve ülkemize bu haklı gururu yaşattıkları için başta projenin mimarı olan İdil'i, danışman hocamızı, Erzurum BİLSEM Müdürü Uğur Elmas'ı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor Başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca ETÜ olarak Erzurum BİLSEM'le yapmış olduğumuz protokol kapsamında laboratuvarlarımızın böylesine önemli bir projenin Ar-Ge aşamasında kullanılmasından dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

"BİLSEM'e Destek Vermeye Devam Edeceğiz"

Bilimsel ve teknik açıdan taşıdığı misyon itibariyle Erzurum Bilim ve Sanat Merkezinin faaliyetlerini yakından takip ettiğini aktaran Rektör Bülent Çakmak, ETÜ olarak ülkemizde bilimin, sanatın ve teknolojinin alanında ileriye gitmesi için gençlere yol gösteren BİLSEM'e gereken her konuda destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - ERZURUM