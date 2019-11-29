Son Dakika › Güncel › İdil'de 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
İdil'de 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
İdil ilçesinde 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:18 Kaynak: AA
İdil ilçesinde 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevre yolunda yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Aramada, 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçak sigaralara el konulurken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı 2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi