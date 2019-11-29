Son Dakika Haberleri: İdil'de 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel İdil'de 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

İdil'de 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

İdil ilçesinde 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İdil'de 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

İdil ilçesinde 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevre yolunda yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada, 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el konulurken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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