İdil'de DEDAŞ personelinden kan bağışına destek - Son Dakika

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) İdil ilçe Şefi İsmail Şiren, DEDAŞ Şırnak İl Koordinatörü Sami Sancar ve ilçe personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Şiren yaptığı açıklamada, ilçede stant kuran Türk Kızılay Diyarbakır kan birimine kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Kan vermenin insani bir görev olduğunu ifade eden Şiren, "Kan vermek hem sağlık açısından hem de ihtiyacı olan insanlara yardım sunma açısından önemli. Vereceğimiz kanla belki de birkaç insanın hayatının kurtulmasına vesile olabiliriz. Sağlığı uygun insanların kan vermesi durumunda Türkiye'de kan sıkıntısı kalmayacaktır." dedi.

Öte yandan kan bağışında bulunan personele kek ve meyve suyu ikram edildi.