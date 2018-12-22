İdil'de Giyim Yardımı
2 saat önce
İdil ilçesinde Türk Kızılayı tarafından 30 aileye giyim yardımında bulunuldu.
İdil
ilçesinde Türk Kızılayı
tarafından 30 aileye giyim yardımında bulunuldu.
Türk Kızılayı İdil Temsilcisi Yılmaz Güven, Kızılay'ın fakire, düşküne, yolda kalmışa yardım etmeyi bir inanç ve ahlak kuralı olarak kişilerin gönlüne yerleştirmeye, yardımseverliğin gelecek kuşakların da önemli bir özelliği haline gelebilmesi için çalıştığını söyledi.
Güven, "Türk Kızılayı İdil Temsilciliği olarak sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında derneğimiz tarafında belirlenen, maddi durumu düşük 30 muhtaç aileye giyim yardımında bulunduk." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:29 Kaynak: AA
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