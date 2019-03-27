Son Dakika Haberleri: İdil'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

İdil'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

33 dakika önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde inşaattan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı.

İdil'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı, System.String[]
Şırnak'ın İdil ilçesinde inşaattan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahalledeki bir inşaattan malzeme çalındığı ihbarı üzerine olay yerine gelen İdil Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, N.A, N.K, E.Ö ve D.M'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:07 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, İdil, Güncel
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