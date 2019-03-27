İdil'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
33 dakika önce
Şırnak'ın İdil ilçesinde inşaattan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı.
Şırnak
'ın İdil
ilçesinde inşaattan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahalledeki bir inşaattan malzeme çalındığı ihbarı üzerine olay yerine gelen İdil Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, N.A, N.K, E.Ö ve D.M'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:07 Kaynak: AA
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