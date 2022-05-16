İdil'de kamyonette cesetleri bulunan iki kuzen PKK'nın örgüt içi infazına kurban gitmiş - Son Dakika
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İdil'de kamyonette cesetleri bulunan iki kuzen PKK'nın örgüt içi infazına kurban gitmiş

16.05.2022 16:24

Şırnak'a bağlı İdil'de park halindeki kamyonette silahla vurulmuş cesetleri bulunan Ömer Kaya ve kuzeni Hüseyin Kaya'nın öldürülmeleriyle ilgili 4 kişinin gözaltına alınması sonrası, olay aydınlandı. İki kuzenin, PKK/KCK terör örgütü tarafından örgüt içi hesaplaşma sonucu öldürüldüğü belirlendi.

3 Mayıs tarihinde İdil ilçesi Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasındaki tali yolda park halinde ve çalışır durumdaki kamyoneti görenler, içine baktı. Hareketsiz yatan ve üzerleri kanlı 2 kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

KUZEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kimlik kontrollerinde ölen kişilerin, amca çocukları Ömer ve Hüseyin Kaya olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kuzenlerin cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otopsinin ardından kuzenlerin cenazeleri yakınları tarafından alınarak İdil'de toprağa verildi.

Şırnak Valiliği'nden cesetleri bulunan 2 kuzen için 'PKK iç hesaplaşması' açıklaması

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Şırnak Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şırnak ili, İdil ilçesi, Oyalı köyü kırsalında 3 Mayıs 2022 tarihinde Ö.K. ve H.Ö. isimli şahısların araç içerisinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, bahse konu olayın PKK/KCK terör örgütü tarafından örgüt içi hesaplaşma olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmış olup, olay ile ilgili adli tahkikat kapsamlı bir şekilde devam etmektedir."

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Şırnak, Mayıs, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İdil'de kamyonette cesetleri bulunan iki kuzen PKK'nın örgüt içi infazına kurban gitmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: İdil'de kamyonette cesetleri bulunan iki kuzen PKK'nın örgüt içi infazına kurban gitmiş - Son Dakika
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