Son Dakika Haberleri: İdil'de kuyumculara sahte altın sattıkları iddiası
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İdil'de kuyumculara sahte altın sattıkları iddiası

30 dakika önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

İdil'de kuyumculara sahte altın sattıkları iddiası, System.String[]
Şırnak'ın İdil ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.
Şüpheli V.K, F.Y. ve E.A. İdil ilçesinde iki kuyumcuya sahte altın küpe satmak istedi. Kuyumcuların altınların sahte olduğunu fark etmeleri üzerine şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Kuyumcuların şikayeti üzerine polis ekiplerinin çalışması sonucu E.A. İdil ilçesinde, F.Y. ve V.K. Mardin'in Midyat ilçesinde yakalandı.
Zanlıların kullandığı araçta yapılan aramada, araç içerisinde özel yöntemle gizlenen 16 çift sahte altın küpe ve suçtan elde edildiği tespit edilen 7 bin 900 lira ile Kahramanmaraş'taki adreslerinde de sahte 28 altın zincir kolye, 28 çeyrek, bir çift küpe, beyaz taşlı yüzük ve çok sayıda sahte altın imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan E.A. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, V.K. ve F.Y. tutuklandı.
Şırnak, Polis, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:27 Kaynak: AA
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