İdil'de şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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İdil'de şehitler için mevlit okutuldu

6 saat önce

İdil ilçesinde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

İdil'de şehitler için mevlit okutuldu, System.String[]

İdil ilçesinde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Merkez Camisinde şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar için mevlit okutuldu.

Programa, İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güneri, İlçe Müftüsü Ataullah Kartal, siyasi partiler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Mevlit programının ardından katılımcılara İdil Öğretmenevinde yemek ikramında bulunuldu.

Kaymakamlık, Jandarma, İdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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