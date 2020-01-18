İdil'de şehitler için mevlit programı - Son Dakika
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İdil'de şehitler için mevlit programı

6 saat önce

İdil ilçesinde şehit polis memurları için mevlit okutuldu.

İdil'de şehitler için mevlit programı, System.String[]

İdil ilçesinde şehit polis memurları için mevlit okutuldu.

İdil ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurları Mahmut Bilgin, Ersin Yıldırım ve Gültekin Tırpan için Merkez Camisinde anma etkinliği düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, mevlit okundu, dua edildi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, İdil Cumhuriyet Başsavcısı Rıdvan Avcı, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güneri, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Engin ve vatandaşlar katıldı.

Polis, İdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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