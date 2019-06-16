Son Dakika Haberleri: İdil'de trafik kazası: 1 ölü
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İdil'de trafik kazası: 1 ölü

57 dakika önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İdil'de trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Faik Güçlü (65) yönetimindeki 63 FK 269 kamyon, İdil ilçesine bağlı Çığır köyü yakınlarındaki İpek yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen buğday yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada, kamyonda sıkışan sürücü Güçlü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Güçlü'nün cesedi, Nusaybin itfaiyesi arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı kamyondan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:16 Kaynak: AA
Şırnak, İdil, Güncel
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