İdil'de trafik kazası: 1 ölü
57 dakika önce
Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:16 Kaynak: AA
'ın İdil
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Faik Güçlü (65) yönetimindeki 63 FK 269 kamyon, İdil ilçesine bağlı Çığır köyü yakınlarındaki İpek yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen buğday yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada, kamyonda sıkışan sürücü Güçlü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Güçlü'nün cesedi, Nusaybin
itfaiyesi arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı kamyondan çıkarıldı.
Kuzenini kurtarmak için çaya atlayan genç akıntıya kapılıp hayatını kaybetti
Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var
Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi
Netanyahu'nun eşine, devletin kaynaklarını suistimalden 15 bin dolar para cezası