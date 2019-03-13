Son Dakika Haberleri: İdil'de Uyuşturucu Operasyonu

İdil'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde gerçekleştirilen operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İdil'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Şırnak'ın İdil ilçesinde gerçekleştirilen operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sahte para ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Ş.K, E.F ve A.K gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K gözaltına alındı, Ş.K ve E.F serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:33 Kaynak: AA

Şırnak, İdil, Güncel
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