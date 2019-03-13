İdil'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Şırnak'ın İdil ilçesinde gerçekleştirilen operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Şırnak
'ın İdil
ilçesinde gerçekleştirilen operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sahte para ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Ş.K, E.F ve A.K gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K gözaltına alındı, Ş.K ve E.F serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:33 Kaynak: AA
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