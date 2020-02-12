İdil devlet hastanesi'nde yangın - 1 - Son Dakika

İdil devlet hastanesi'nde yangın - 1
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ŞIRNAK, İdil Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:59 Kaynak: DHA
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Bayram KAPLAN İDİL(Şırnak),(DHA) - ŞIRNAK, İdil Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında yangın çıktı. Hastane bölümündeki hastalar güvenlik amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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