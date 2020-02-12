İdil Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdil Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İdil Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde devlet hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İdil Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Şırnak'ın İdil ilçesinde devlet hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil Devlet Hastanesinin idare bölümünün çatısında sabah saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında hastalar, hastanenin acil bölümüne alındı.

Yemekhane katına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, hastanenin çatı ve yemekhane katında hasara neden oldu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile İdil Devlet Hastanesinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Pehlivan, burada yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde hastanede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ilgili birimlerin yangına anında müdahalede bulunduğunu ve yangının söndürüldüğünü söyledi.

Yangında herhangi can kaybı, yaralanma ve dumandan etkilenmenin yaşanmadığını kaydeden Pehlivan, "O esnada hastanemizde 52 hastamız vardı. Bu hastalarımız hemen acil birimine alındı ve hiçbir şekilde yangından etkilenmediler. Bu hastalarımızdan 7'sinin Cizre Devlet Hastanesine sevki sağlandı, diğerleri taburcu edildi. 8 diyaliz hastamız da Cizre'de hizmetlerini alabilecekler." diye konuştu.

Hastanede çatı katında yangından oluşan hasardan başka herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını aktaran Pehlivan, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Yangın söndürme çalışmalarında görev alan personeli kutlayan Pehlivan, "Hastanemizde şuan hizmette herhangi bir aksama söz konusu değildir. Acil servisimiz ve diğer servislerimiz görevlerinin başında hizmetlerini sürdürüyorlar." dedi.

İtfaiye, Şırnak, İdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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