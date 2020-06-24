İdil'e atanan öğretmenler çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

İdil ilçesine atanan öğretmenler çiçeklerle karşılandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Babayiğit, ulaşım ve konaklama sorunu yaşayan öğretmenlere yardımcı olduklarını belirterek, atanan öğretmenlerden güç alarak yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlayacaklarını söyledi.

Eğitim ve öğretim için yoğun bir çalışma başlatacaklarını kaydeden Babayiğit, "Umarım bu yeni dinamik kadroyla başarımız daha da artarak devam edecek. İdil ilçemizden çok memnun kalacaksınız ve ayrılırken mutlaka üzülerek ayrılacaksınız. Aileleriniz hiç merak etmesin. Siz artık bize emanetsiniz, kardeşlerimiz ve meslektaşlarımızsınız. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın." dedi.