İdil Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika

İdil Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı.

Yukarı Mahalle Hükümet Caddesinde yapımı tamamlanan yeni binaya taşınarak hizmet vermeye başladı.

3 bin 545 metrekare büyüklüğündeki araziye inşa edilen ve 6 kattan oluşan binada istihbarat, asayiş, trafik, çocuk şube, kaçakçılık, terörle mücadele ve diğer tüm birimler yer alıyor.

Vatandaşlar, tüm birimlerin aynı binada olmasının hizmeti kalitesini artırdığını belirterek, yetkililere teşekkür etiller