İdil Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika

İdil Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı.
Yukarı Mahalle Hükümet Caddesinde yapımı tamamlanan yeni binaya taşınarak hizmet vermeye başladı.
3 bin 545 metrekare büyüklüğündeki araziye inşa edilen ve 6 kattan oluşan binada istihbarat, asayiş, trafik, çocuk şube, kaçakçılık, terörle mücadele ve diğer tüm birimler yer alıyor.
Vatandaşlar, tüm birimlerin aynı binada olmasının hizmeti kalitesini artırdığını belirterek, yetkililere teşekkür etiller
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:33 - Kaynak: AA
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