İdil Fırat'tan eşi Mert Fırat'a sürpriz kutlama!

10 Ocak doğumlu olan oyuncu, geçtiğimiz hafta eşiyle tatilde olduğu için yeni yaşını arkadaşlarıyla ancak kutlayabildiğini söyledi.

Eşine ne hediye aldığı sorulan İdil Fırat,& ; "Hediye seyahat oldu. Bizim en çok sevdiğimiz şey seyahat etmek" cevabını verdi.



