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İdil Fırat'tan eşi Mert Fırat'a sürpriz kutlama!
8 dakika önce
Oyuncu Mert Fırat önceki akşam 39'uncu yaşını Yeniköy'deki Fonduralı'da kutladı. Eşi İdil Fırat'ın sürpriz olarak organize ettiği partide başarılı oyuncu gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkarak şarkı söyledi
10 Ocak doğumlu olan oyuncu, geçtiğimiz hafta eşiyle tatilde olduğu için yeni yaşını arkadaşlarıyla ancak kutlayabildiğini söyledi.
Eşine ne hediye aldığı sorulan İdil Fırat,& ; "Hediye seyahat oldu. Bizim en çok sevdiğimiz şey seyahat etmek" cevabını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:41
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