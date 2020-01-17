İdil Fırat'tan eşi Mert Fırat'a sürpriz kutlama! - Son Dakika
Son Dakika Magazin İdil Fırat'tan eşi Mert Fırat'a sürpriz kutlama! - Son Dakika Magazin

İdil Fırat'tan eşi Mert Fırat'a sürpriz kutlama!

8 dakika önce

Oyuncu Mert Fırat önceki akşam 39'uncu yaşını Yeniköy'deki Fonduralı'da kutladı. Eşi İdil Fırat'ın sürpriz olarak organize ettiği partide başarılı oyuncu gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkarak şarkı söyledi

İdil Fırat'tan eşi Mert Fırat'a sürpriz kutlama!, System.String[]

10 Ocak doğumlu olan oyuncu, geçtiğimiz hafta eşiyle tatilde olduğu için yeni yaşını arkadaşlarıyla ancak kutlayabildiğini söyledi.

Eşine ne hediye aldığı sorulan İdil Fırat,& ; "Hediye seyahat oldu. Bizim en çok sevdiğimiz şey seyahat etmek" cevabını verdi.

İdil Fırat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Acun Ilıcalı, "Zuhal Topal'la Sofrada" programına karşı açtıkları davanın reddedildiği iddialarını yalanladı
Tuğrul Odabaş ile boşanan Işın Karaca, canlı yayında evliliği hakkında tüm bilinmeyenleri anlattı Zahide Yetiş'in konuğuna yönelttiği cinsel ilişki sorusu programa damga vurdu Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 01:49:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdil Fırat'tan eşi Mert Fırat'a sürpriz kutlama! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]