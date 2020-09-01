İdil Kaymakamı Refik Özsoy'dan AK Parti'ye ziyaret - Son Dakika

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, AK Parti İdil İlçe Başkanı Murat Ay'ı ziyaret etti.

İlçe Başkanı Ay ile bir süre sohbet eden Kaymakam Özsoy, yeni görevinden dolayı kendisine ziyaret eden kurum ve kuruluşlara iade-i ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Kaymakam Özsoy'un AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinde, Başkan Ay ve yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri de hazır bulundu.