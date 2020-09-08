İdil Kaymakamı Refik Özsoy esnafı ziyaret etti - Son Dakika

İdil Kaymakamı Refik Özsoy esnafı ziyaret etti.

Aynı zamanda İdil Belediye Başkan Vekili olan Refik Özsoy, ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunup, yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyip, ilgili kurumlara sorunların çözülmesi talimatını veren Özsoy, "İdil gelişmesi ve kalkınması için el birliği ile çalışıyoruz. Belediye ve kaymakamlık olarak her konuda vatandaşın yanındayız. İlçenin sorunlarını halk ile istişare ederek çözüyoruz." dedi.