İdil Kaymakamı Refik Özsoy, Kovid-19 denetimine katıldı - Son Dakika

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, Kovid-19 denetimine katıldı.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanların temizliği, maske takılıp, takılmadığı, fiziki mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetleyen Özsoy, iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara gerekli uyarılarda bulundu.

Özsoy, esnaf ve vatandaşlara Kovid-19 ile mücadelenin anlatıldığı "14 kural" broşürü ve maske dağıttı.

Denetimlerine trafikte de devam eden Özsoy, kontrol noktalarında sürücüleri koronavirüs ile mücadele konusunda bilgilendirdi.