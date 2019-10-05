İdil Kaymakamı Sağ'dan esnaf ziyareti
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İdil Kaymakamı Zafer Sağ, esnaf ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:26 Kaynak: AA
İdil Kaymakamı Zafer Sağ, esnaf ziyaretinde bulundu.
Beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan ile esnafı ziyaret eden Sağ, talep ve sıkıntılarını dinledi.
Daha sonra Sağ ve beraberindekiler Uğrak, Açma ve Doluca köylerindeki okullarda inceleme yaptı, köy sakinleriyle sohbet etti.
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