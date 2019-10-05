Son Dakika Haberleri: İdil Kaymakamı Sağ'dan esnaf ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

İdil Kaymakamı Sağ'dan esnaf ziyareti

1 saat önce

İdil Kaymakamı Zafer Sağ, esnaf ziyaretinde bulundu.

İdil Kaymakamı Sağ'dan esnaf ziyareti, System.String[]

İdil Kaymakamı Zafer Sağ, esnaf ziyaretinde bulundu.

Beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan ile esnafı ziyaret eden Sağ, talep ve sıkıntılarını dinledi.

Daha sonra Sağ ve beraberindekiler Uğrak, Açma ve Doluca köylerindeki okullarda inceleme yaptı, köy sakinleriyle sohbet etti.

Jandarma, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş yerinin önündeki 2 ağacı kestiği iddia edilen esnafa, 50 bin TL para cezası kesildi
İBB'den İstanbul için kritik uyarı: Fırtınada ikinci dalga geliyor Hong Kong'da ortalık karıştı! Göstericiler polisi ateşe verdi Son Dakika: MEB, Suriyeli öğrencinin intiharıyla ilgili haberleri yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 16:13:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdil Kaymakamı Sağ'dan esnaf ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]