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İdil Kaymakamı Sağ'dan şehitler için taziye mesajı
6 saat önce
İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 2 asker için taziye mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:44 Kaynak: AA
İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 2 asker için taziye mesajı yayımladı.
Sağ mesajında, İdil ilçesinin Haberli köyü kırsalında terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit olan Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar'a Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralanan askerlere de acil şifa diledi.
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