İdil Kaymakamı Sağ, Köy Okullarını Ziyaret Etti
29 dakika önce
İdil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Zafer Sağ, okul ziyaretlerinde bulundu.
İdil
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Zafer Sağ, okul ziyaretlerinde bulundu.
Kaymakam Sağ, Özbek, Kırca
, Gürbaraz köy okullarını ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili öğretmenlerden bilgi aldı.
Kendisine iletilen sorunların çözümü için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne talimat veren Sağ, köy muhtarları ile görüştü.
Sağ'a ziyaretlerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin
Arslan, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin
de eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:12 Kaynak: AA
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