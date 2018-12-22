Son Dakika Haberleri: İdil Kaymakamı Sağ, Köy Okullarını Ziyaret Etti

İdil Kaymakamı Sağ, Köy Okullarını Ziyaret Etti

29 dakika önce

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Zafer Sağ, okul ziyaretlerinde bulundu.

İdil Kaymakamı Sağ, Köy Okullarını Ziyaret Etti, System.String[]
İdil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Zafer Sağ, okul ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Sağ, Özbek, Kırca, Gürbaraz köy okullarını ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili öğretmenlerden bilgi aldı.

Kendisine iletilen sorunların çözümü için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne talimat veren Sağ, köy muhtarları ile görüştü.

Sağ'a ziyaretlerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:12 Kaynak: AA

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