İdil Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin YKS başvuru ücretini ödeyecek - Son Dakika

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, ilçede yaşayan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamına giren öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücretini karşılayacaklarını bildirdi.

Özsoy, yaptığı açıklamada, öğrencilere destek olmak amacıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamına giren öğrencilerin YKS başvuru ücretini karşılamayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) başvurması gerektiğini belirten Özsoy, "Temennim ve isteğim öğrencilerimizin güzel üniversiteler kazanarak ilçemizi onurlandırmalarıdır. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.