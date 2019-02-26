Son Dakika Haberleri: İdil Kültür Merkezi'ne Operasyon

İdil Kültür Merkezi'ne Operasyon

1 saat önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan İdil Kültür Merkezi'ne saat 02: 30 sıralarında operasyon düzenledi.

İdil Kültür Merkezi'ne Operasyon, System.String[]
İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan İdil Kültür Merkezi'ne saat 02: 30 sıralarında operasyon düzenledi.  Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Operasyon sırasında kırılamayan kapıların açılması için İtfaiye ekipleri de yer aldı. 

 

KIRILAMAYAN KAPILAR OKSİJEN TÜPÜ İLE KESİLDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir çok kez operasyon düzenlenen İdil Kültür Merkezi'nde polisin en çok zorlandığı yer giriş kapıları olmuştu. Polis bu kez İdil Kültür Merkezi'ne hazırlıklı gitti. İçerisinde oksijen tüpleri olan bir minibüste ekibin içinde yer aldı. Polis açılmayan kapıları oksijen tüpüyle keserek içeri girdi. 

 

SOKAKTA KUŞ UÇURTULMADI

Operasyon sırasında Özel Harekat Timleri ve Terörle Mücadele ekipleri İdil Kültür Merkezi'nin bulunduğu Mektep Sokak'ta adeta kuş uçurtmadı. Zırhlı araçlarda bölgede devriye görevi yaptı. Yasa dışı terör örgütüne yönelik yapıldığı öğrenilen operasyonla ilgili bilgi verilmedi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:09 Kaynak: DHA

İstanbul, İdil, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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