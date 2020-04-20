İdil-Mert Fırat: Biz bebek bekliyoruz

Çift, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile güzel haberi duyurdu:



Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler. Biz bu heyecanı yaşarken kötülüğü mezhep edinmiş kişilerce bilinçli yapılan asılsız karalamalara karşı da yasal süreci başlattığımızı bu vesileyle bildirelim. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz.



İDİL & MERT FIRAT ¦?