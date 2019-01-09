İdil Yazar'dan 30 Dakikada Yemek Tarifleri

30 Dakikada Atıştırmalıklar, 30 Dakikada Ana Yemekler ve 30 Dakikada Tatlılar kitaplarıyla okuyucuya merhaba diyen İdil Yazar, 30 dakikada hazırlanabilecek lezzetli ve bir o kadar hoş görünen yemekleri kolay tarifler ve iştah kabartan fotoğraflarla bir araya getirerek mutfakta zaman geçirmeyi seven okuyucularla buluşturuyor.

"Her zaman söylerim; yemek birleştirir! Sizi de sevdiklerinizle aynı sofrada birleştirmesi dileğiyle!" diyerek tariflerini okurlarıyla paylaşan İdil Yazar'ın pratik tariflerden oluşan kitapları tüm kitapçılarda…

İDİL YAZAR

1985 Bursa doğumlu İdil Yazar, lise eğitimini Koç Lisesi'nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Amerika'ya yerleşti. Babson College'da Girişimcilik ve Pazarlama bölümlerinden mezun oldu. 2 sene New York'ta dünyanın en büyük kozmetik şirketinden biri olan Coty'de görev aldı. 2009'da Türkiye'ye döndükten sonra kurumsal çalışma hayatına Digitürk ve Lig TV'de devam etti.

2013'te Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi aldı. Televizyon tecrübesini, aşçılık eğitimini ve mutfağa olan tutkusunu 2015'te "İdil Yazar" YouTube yemek kanalını açarak dijitalde birleştirdi. Yayınladığı 800'den fazla tarifleriyle, YouTube'un en büyük kanallarından birine sahip.

2016'da yazmaya başladığı hurriyet.com.tr'de bir yıl boyunca köşe yazarı olarak görev aldı. Yazar kimliğini 2018'de Milliyet gazetesine taşıdı.

Bein Gurme'de haftada 3 gün yayınlanan "İDİL'DEN" programını sunmaya devam ediyor.

İdil Yazar, YouTube kanalından paylaştığı pratik yemek tariflerinin yanı sıra, "idil's kitchen" adında açtığı yeni YouTube kanalı ile Türk mutfağını dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

ANA YEMEKLER

Sizler için pratik, lezzetli ve en hızlı tariflerimden oluşan üç nefis kitap hazırladım. Mutfakta az, sevdiklerinizle bol zaman geçirin diye!

Bu kitapta sadece 30 dakikada hazırlayacağınız 80 ana yemek tarifimi bulabilirsiniz. Malzemelerden adımlara kadar her şeyin en pratik şekilde mutfağınızda, elinizin altında olmasını istedim.

Her zaman söylerim; yemek birleştirir! Sizi de sevdiklerinizle aynı sofrada birleştirmesi dileğiyle!

ATIŞTIRMALIKLAR

Sizler için pratik, lezzetli ve en hızlı tariflerimden oluşan üç nefis kitap hazırladım. Mutfakta az, sevdiklerinizle bol zaman geçirin diye!

Sadece 30 dakikada kahvaltı ve çay sofralarınızı süsleyecek, kendinize ve sevdiklerinize zaman ayıracağınız 80 pratik atıştırmalık tarifimi bir araya getirdim.

Her zaman söylerim; yemek birleştirir! Sizi de sevdiklerinizle aynı sofrada birleştirmesi dileğiyle!

TATLILAR

Sizler için pratik, lezzetli ve en hızlı tariflerimden oluşan üç nefis kitap hazırladım. Mutfakta az, sevdiklerinizle bol zaman geçirin diye!

30 dakikada hazırlayabileceğiniz, servis ettiğiniz herkesin yüzünde tatlı bir gülümseme bırakacak 80 pratik tatlı tarifimi bu kitapta bulabilirsiniz.

Her zaman söylerim; yemek birleştirir! Sizi de sevdiklerinizle aynı sofrada birleştirmesi dileğiyle!