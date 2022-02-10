Üye Girişi
İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika

İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı

10.02.2022 00:07

İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı Enkazdan 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesinde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kalırken, binada bulunan 4 kişi ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı

Enkazdan 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı

İDLİB - Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesinde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kalırken, binada bulunan 4 kişi ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesinde yer alan Kurin köyünde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, 1'i çocuk toplam 4 kişinin arama-kurtarma çalışmaları sonucundan enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, evin bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle çöktüğünü ifade etti. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirildi.

İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı
İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı
İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı

YORUMLAR
500

Arama Kurtarma, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:06 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 00:14:51. #1.12#
SON DAKİKA: İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement