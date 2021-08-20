İDİLLİ VADİSİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, TEMA, Gençlik Merkezi ve Belediye işbirliğiyle 'saklı cennet'olarak bilinen idilli Vadisinde yapılan çevre temizliğinde 6 ton çöp toplandı.

İslahiye TEMA temsilciliği, belediye ve Gençlik Merkezi işbirliğiyle 50 kişilik ekiple Amanos Dağları eteklerinde yer alan 'saklı cennet ' olarak bilinen piknikçilerin yoğun ilgi gösterdiği İdilli Vadisinde çevre temizliği çalışması yapıldı. 3 kilometrelik vadideki piknik alanında bulunan 6 ton çöp toplandı.

TEMA temsilcisi Gözde Eren, bölgeyi dolaşanların vadiyi kirli bıraktıklarını belirterek, "Biz de farkındalık oluşturmak amacıyla arkadaşlarımızla beraber son zamanlarda yaşanılan felaketlerden dolayı buraya gelip çöpleri topladık. Umuyoruz ki insanlar doğayı daha bilinçli, nasıl bulmak istiyorlarsa öyle bırakırlar? dedi.