İDLİB BOMBALANDI, SURİYELİ MAHMUD'UN AİLESİ EVSİZ KALDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İDLİB BOMBALANDI, SURİYELİ MAHMUD'UN AİLESİ EVSİZ KALDI - Son Dakika

İDLİB BOMBALANDI, SURİYELİ MAHMUD'UN AİLESİ EVSİZ KALDI

6 saat önce

ElAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini, elleri ile enkazı kazıyarak kurtaran Suriyeli Mahmud El Osman'ın İdlib'teki 11 kişilik ailesi, Esad rejiminin kenti bombalaması sonucu evsiz kaldı.

İDLİB BOMBALANDI, SURİYELİ MAHMUD'UN AİLESİ EVSİZ KALDI, System.String[]
ElAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde  Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini,   elleri ile enkazı kazıyarak kurtaran Suriyeli Mahmud El Osman'ın İdlib'teki 11 kişilik ailesi, Esad rejiminin kenti bombalaması sonucu evsiz kaldı.  Evlerini terk etmek zorunda kalan aile, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Sarmada'ya yerleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesi verdiği, depremin sembol isimlerinden  Mahmud El Osman,  üç gün önce  Esad rejiminin,  ailesinin yaşadığı yeri bombaladığı haberini aldığını, evlerini terk etmek zorunda kalan ailesinin Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Sarmada'ya yerleştiğini söyledi.  Ailesinden zor da olsa haber alabildiğini ve iyi olduklarını öğrendiğini belirten Mahmud El Osman, Kızılay'a aile birleşimi için başvurduğunu söyledi. 2 yıldır Türkiye'de, 3 aydır da Elazığ'da yaşayan Mahmud El Osman, vatandaşlık alacağı için çok sevindiğini dile getirerek, "Bu ülkenin mensubu olmak güzel bir şey. Ancak en önemlisi ailem tehlikeden kurtulup buraya gelecekö dedi.Mahmud El Osman sadece bayramlarda Suriye'ye gittiğini en son Ramazan Bayramı'nda ailesini gördüğünü söyledi. Depremde enkaz altında kalanları kurtarmasıyla ilgili olarak da Mahmud El Osman, "Hiç karşılık beklemeden insanlık görevimi yaptım. Ünlü olmak gibi bir isteğim yoktu. Kahramanlık olarak adlandırılan şey İdlib'te her gün defalarca yaşanıyor. Kadın, çocuk ölüyor. Bu deprem İdlib'te her gün oluyorö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Mahmud Elosman röportajı

-Çizilen ellerinden ve kolundan detaylar


- İstanbul
Elazığ, Aydın, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:36 Kaynak: DHA
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