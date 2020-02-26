İdlib bombalanıyor: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib bombalanıyor: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı - Son Dakika

İdlib bombalanıyor: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kenti son iki gündür Esad rejimi tarafından hem havadan, hem de karadan hedef gözetmeksizin bombalanıyor.

İdlib bombalanıyor: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı, System.String[]
– SURİYE'nin İdlib kenti son iki gündür Esad rejimi tarafından hem havadan, hem de karadan hedef gözetmeksizin bombalanıyor. Evler, okullar, caddeler ve hastanelere bombalar düşüyor. Dünden bu yana meydana gelen saldırılarda 12'si çocuk 31 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı.

Dün sabah saatlerinde İdlib kent merkezi ve çevresini Esad rejimi uçakları ve füzeleri hedef gözetmeksizin bombalamaya başladı. Bombardımanlarda, okullar ve hastaneler de hedef alındı. İdlib merkezdeki El Barahim Ortaokulu'na düşen füze sonucunda okul bahçesinde bulunan 3 öğretmen ve bir öğrenci yaşamını yitirdi. Bombalamadan yarım saat önce okulun dağılması ve öğrencilerin evlerine gitmesi faciayı önledi. Kent merkezi ve çevresinde dün ve bugün birçok eve de bombaların isabet etmesi sonucu 12'si çocuk 31 kişi hayatını kaybederken, 104 kişi de yaralandı. Rejim uçakları son günlerde İdlib kent merkezinde alçak uçuş yaparak bombardımanlarını sıklaştırdı.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-İdlib'de bombalanan yere giden DHA ekibi

-Anons

-Ambulanslar

-Bombalanan bölgeden görüntüler

-Enkazdan görüntüler

-Beyaz Baretlilerin yaralıları götürmesi

-Detaylar

-Bombalanan ortaokuldan görüntüler

-Anons

-Okuldan detay görüntüler

-Detaylar


- Suriye
Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eskişehir'deki cinayetin zanlısı genç kız ile öldürdüğü nişanlısının son görüntüleri ortaya çıktı
Nişanlısının öldürdüğü Emrah Öztürk cinayetinde güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı Kayseri'de feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:21:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib bombalanıyor: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]