İdlib çevresi, hayalet kente döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib çevresi, hayalet kente döndü - Son Dakika

İdlib çevresi, hayalet kente döndü

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin devam eden bombardımanında şehrin kırsalı adeta hayalet kente dönüştü.

İdlib çevresi, hayalet kente döndü, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin devam eden bombardımanında şehrin kırsalı adeta hayalet kente dönüştü.

İç savaşın devam ettiği Suriye'de rejimin hedefinde olan İdlib'de binlerce kişi saldırılardan korunmak için güvenli bölgelere kaçmayı sürdürüyor. Uzun süredir rejimin ele geçirmek için saldırı düzenlediği İdlib'in ilçeleri ile kırsalındaki bölgelerde yaşayan 2 milyona yakın insan, zorunlu olarak göç etti. Evlerini terk eden siviller, sahip oldukları araçlarına alabildikleri eşyaları ile yola düşerek bombardımandan korunmaya çalışıyor.

Saldırılar nedeniyle yüzlerce köy, sivillerin terk etmesinin ardından hayalet kente dönüştü. İdlib'in Eriha ilçesine bağlı Mastume köyü de yoğun bombardımanın ardından boşaltıldı. 100'ü aşkın hanenin bulunduğu köyde yaşayan bini aşkın kişi, saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek İdlib kent merkezi veya Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı. Bombardımandan kaçan insanların büyük bölümünün terk ettiği evlerinin kapılarını bile kapatamadıkları görüldü.

'TÜRKİYE GELSİN, EVLERİMİZE DÖNELİM'

Öte yandan İdlib'in kırsalındaki yerleşim alanlarından kaçan sivillerin ise Türkiye sınırına göçü de devam ediyor. İdlib yönüne giden bazı aileler, bombardımandan kaçtıklarını ve yoğun şekilde savaş uçaklarının köyleri bombaladığını ifade etti. Hayatta kalabilmek adına kaçmak zorunda kaldıklarını anlatan Suriyeliler, tek umutlarının ise Türkiye olduğuna dikkat çekti. Abu Usame adlı kişi, Esad rejimi zulmünün sona ermesi için tek güvencelerinin Türkiye olduğunu söyledi. Türk askerinin İdlib'e son zamanlarda takviye yapması ile umutlarının arttığını anlatan Abu Usame, bir an önce Türkiye'nin müdahalesi ile zulmün sona ermesini beklediklerini ve terk etmek zorunda kaldıkları evlerine bu sayede girmeyi umut ettiklerini kaydetti. Usame, ülkelerinin ve kentlerinin kurtuluşunun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mümkün olduğuna inandıklarının altını çizdi.


- Suriye
Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının
Türkiye'den Esed Rejimi'nin 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanımasına sert tepki: İkiyüzlülüğün fotoğrafı Son anket sonuçları yayınlandı! Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı yüzde 2,2'ye düştü Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı

Son Dakika Haberleri
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:00:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib çevresi, hayalet kente döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]