İdlib'de 1,5 milyon sivil daha Türkiye sınırına göç edebilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de 1,5 milyon sivil daha Türkiye sınırına göç edebilir - Son Dakika

İdlib'de 1,5 milyon sivil daha Türkiye sınırına göç edebilir

6 saat önce

Suriye'de, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Beşşar Esed rejim güçlerinin, Rusya'nın desteğiyle, İdlib kent merkezi ve çevresine ilerlemesi halinde 1,5 milyon civarında sivilin daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etmesi bekleniyor.

Suriye'de, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Beşşar Esed rejim güçlerinin, Rusya'nın desteğiyle, İdlib kent merkezi ve çevresine ilerlemesi halinde 1,5 milyon civarında sivilin daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etmesi bekleniyor.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneyinde ilerliyor.

Rejim güçleri, İdlib'in güneydoğusunda kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Sarmin ve Kumeynas beldelerine karadan ilerlemeye çalışıyor. Bölgede askeri muhalifler ve rejim karşıtı askeri gruplar ile rejim arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rejim sivil yerleşimleri ele geçirmek için saldırılarını sürdürürken, siviller de korkudan göç etmeye devam ediyor.

Halihazırda İdlib kent merkezinden sivillerin kaçışı artarak devam ederken, Halep'in batı ve güney kırsalındaki Daret İzze, Etarib, Hıreytan, Hayyan, Anadan ve Ayncara gibi bölgelerden de göçler sürüyor.

İdlib'de 1,5 milyon sivil daha Türkiye sınırına göç edebilir

Türkiye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:37 Kaynak: AA
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